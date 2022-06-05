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США дозволили поставляти венесуельську нафту в Європу, - Reuters

Фото: венесуельська нафта знову буде поставлятися в Європу (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) дозволили поставки венесуельської нафти в Європу. Дозволи отримали італійська Eni SpA та іспанська Repsol SA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на джерела пише, що європейські компанії можуть почати поставки нафти з Венесуели вже в липні, щоб замістити російську нафту.

За словами одного з них, це будуть невеликі обсяги нафти, тому вплив на світові ціни буде скромним. Але "зелене світло" Вашингтона на відновлення давно заморожених потоків венесуельської нафти в Європу може дати символічний сигнал президенту Венесуели Ніколасу Мадуро.

Також повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що венесуельська нафта допоможе Європі знизити залежність від Росії і перенаправити частину поставок з китайського напрямку.

"Ще одна мета - умовити Мадуро відновити політичні переговори з венесуельською опозицією", - зазначає Reuters.

Нагадаємо, цього тижня Європейський союз схвалив введення ембарго щодо російської нафти. Повна відмова від поставок очікується протягом 6-8 місяців.

Через обмеження на поставки без російської нафти також залишиться Сербія.

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Сполучені Штати АмерикиЄвропаВенесуэлаНафта