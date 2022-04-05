ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не разрешат РФ проводить выплаты по долгу в долларах с американских счетов, - Reuters

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 06:54
США не разрешат РФ проводить выплаты по долгу в долларах с американских счетов, - Reuters Фото: санкции США против России (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Минфин США не разрешит России проводить долларовые платежи по госдолгу со счетов российских госучреждений в американских банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник издания сообщил, что Минфин США не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan проводить последние купонные выплаты по суверенным облигациям.

Речь идет об облигациях со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные платежи из России, направляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

Представитель министерства финансов США также подтвердил, что некоторые платежи больше не разрешены.

"Начиная с сегодняшнего дня Казначейство США не разрешает производить какие-либо выплаты по долговым обязательствам в долларах со счетов российского правительства в финансовых учреждениях США. Россия должна выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом" - сказал представитель Минфина США.

По словам источника, у РФ есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

России, у которой есть в обращении 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов, до сих пор удавалось избегать дефолта по своему международному долгу, несмотря на беспрецедентные санкции Запада. Но теперь все усложняется.

Если Россия не произведет какой-либо из своих предстоящих платежей по облигациям в заранее установленные сроки или заплатит в рублях, где указаны доллары, евро или другая валюта, это будет означать дефолт.

Хотя Россия не может получить доступ к международным рынкам заимствований из-за санкций Запада, дефолт лишит ее доступа к этим рынкам до тех пор, пока кредиторы не получат деньги, а любые судебные дела, связанные с дефолтом, не будут урегулированы.

Напомним, глава Минфина Германии Кристиан Линднер предложил прекратить торговлю с Россией, кроме газа.

Мы также писали о том, что Италия поддержит санкции против российского газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел