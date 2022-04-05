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США не дозволять РФ проводити виплати за боргом у доларах з американських рахунків, - Reuters

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Вівторок 05 квітня 2022 06:54
США не дозволять РФ проводити виплати за боргом у доларах з американських рахунків, - Reuters Фото: санкції США проти Росії (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Мінфін США не дозволить Росії проводити доларові платежі за держборгом з рахунків російських держустанов в американських банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело видання повідомило, що Мінфін США не дозволив обробку банком-кореспондентом JPMorgan проводити останні купонні виплати за суверенними облігаціями.

Йдеться про облігації з терміном погашення в 2022 і 2042 роках. Банк-кореспондент обробляє купонні платежі з Росії, направляючи їх платіжному агенту для розподілу серед зарубіжних власників облігацій.

Представник Міністерства фінансів США також підтвердив, що деякі платежі більше не дозволені.

"Починаючи відсьогодні Казначейство США не дозволяє проводити будь-які виплати за борговими зобов'язаннями в доларах з рахунків російського уряду у фінансових установах США. Росія повинна вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, які залишилися, надходженням нових доходів або дефолтом" - сказав представник Мінфіну США.

За словами джерела, у РФ є 30-денний пільговий період для здійснення платежу.

Росії, у якої є в обігу 15 міжнародних облігацій номінальною вартістю близько 40 мільярдів доларів, досі вдавалося уникати дефолту за своїм міжнародним боргом, попри безпрецедентні санкції Заходу. Але тепер все ускладнюється.

Якщо Росія не зробить будь-який зі своїх майбутніх платежів по облігаціях в заздалегідь встановлені терміни або заплатить в рублях, де вказані долари, євро або інша валюта, це буде означати дефолт.

Хоча Росія не може отримати доступ до міжнародних ринків запозичень через санкції Заходу, дефолт позбавить її доступу до цих ринків до тих пір, поки кредитори не отримають гроші, а будь-які судові справи, пов'язані з дефолтом, не будуть врегульовані.

Нагадаємо, глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер запропонував припинити торгівлю з Росією, крім газу.

Ми також писали про те, що Італія підтримає санкції проти російського газу.

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