В США разработали робота, который автоматически будет заряжать электрокары: видео

Ziggy, это подвижная батарея с фарами. Робот оборудован камерами и датчиками со всех сторон, также меет большой дисплей, который будет позволять операторам размещать информационные услуги или даже продавать рекламу.

Заказать робота необходимо заранее через одноименное приложение Ziggy. После этого система автоматически отправит робота к свободному парковочному месту, где он будет ожидать водителя электрокара.

После подзарядки Ziggy вернется на станцию, чтобы подзарядить самого себя.