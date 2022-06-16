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В США разработали робота, который автоматически будет заряжать электрокары: видео

Фото: в США разработали робота, который будет автоматически заряжать электрокары (twitter.com/EVSafeCharge)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания EV Safe Charge разработала робота, который будет заряжать электрокары на парковках. Четырехколесному дали имя Ziggy.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New Atlas.

Ziggy, это подвижная батарея с фарами. Робот оборудован камерами и датчиками со всех сторон, также меет большой дисплей, который будет позволять операторам размещать информационные услуги или даже продавать рекламу.

Заказать робота необходимо заранее через одноименное приложение Ziggy. После этого система автоматически отправит робота к свободному парковочному месту, где он будет ожидать водителя электрокара.

После подзарядки Ziggy вернется на станцию, чтобы подзарядить самого себя.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Немецкая компания Rheinmetall презентовала новый танк KF51 Panther, который предположительно заменит популярный Leopard 2.

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