В США разработали луноход в виде "летающей тарелки"

По словам аэрокосмического инженера Пауло Лозано, с левитирующим вездеходом не нужно беспокоиться о колесах или движущихся частях, а также о неровностях рельефа поверхности.

Как указано, аппарат будет питаться от электрического поля, которое создается из-за прямого воздействия Солнца и окружающей его плазмы. В отсутствие атмосферы такое солнечное воздействие создает заряд, способный поднимать пыль на высоту более метра над поверхностью Луны, и эту энергию можно использовать.

"Тарелку" сделали из материала под названием майлар. Он будет сохранять заряд при попадании солнечных лучей. Крошечные ионные пучки используют как для зарядки транспортного средства, так и для увеличения естественного поверхностного заряда и противодействия гравитации.

По словам разработчиков, их технология поможет рассмотреть скалистые поверхности больших астероидов и Луны с близкого расстояния и изучить их природу.