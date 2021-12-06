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Похожий на хижину: китайский луноход сделал фото неизвестного объекта

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Пекин, Понедельник 06 декабря 2021 11:37
Похожий на хижину: китайский луноход сделал фото неизвестного объекта Фото: луноход снял загадочный объект, похожий на хижину (instagram.com/cnsa_china)
Автор: Анастасия Рокитна

Китайский луноход сделал на поверхности Луны фотографию неизвестного объекта. Он похож на хижину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Space.

Фотография сделана почти в 80 метрах, когда луноход работал вблизи кратера Фон Карман еще в ноябре этого года.

Ожидается, что Yutu 2 понадобится еще около 2-3 земных месяцев, чтобы приблизиться к мистическому объекту на Луне.

Похожий на хижину: китайский луноход сделал фото неизвестного объекта

Ученые считают, что этот объект, вероятно, большой валун, попавший на Луну в результате столкновения. Однако точное объяснение можно будет получить за несколько месяцев.

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