У США розробили місяцехід у вигляді "літаючої тарілки"

Вчені Массачусетського технологічного інституту розробили всюдихід у вигляді "літаючої тарілки". Він може переміщатися по нерівній поверхні Місяця і астероїдів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Science Alert.
За словами аерокосмічного інженера Пауло Лозано, з левіруючим всюдиходом не потрібно турбуватися про колеса або рухомі частини, а також про нерівності рельєфу поверхні.
Як зазначено, апарат буде живитися від електричного поля, яке створюється через пряму дію Сонця і плазми, що оточує його. Без атмосфери така сонячна дія створює заряд, здатний піднімати пил на висоту більше метра над поверхнею Місяця, і цю енергію можна використовувати.
"Тарілку" зробили із матеріалу під назвою майлар. Він зберігатиме заряд у разі потрапляння сонячних променів. Крихітні іонні пучки використовують як зарядки транспортного засобу, так збільшення природного поверхневого заряду і протидії гравітації.
За словами розробників, їхня технологія допоможе розглянути скелясті поверхні великих астероїдів та Місяця з близької відстані та вивчити їхню природу.
Раніше ми писали, що китайський місяцехід зробив фото невідомого об'єкта.