США разместят в Литве дополнительные системы ПВО

Командующий пятым корпусом армии США генерал Джон Колашески заявил, что дополнительные радары противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) планируют разместить в Литве США. Также они намерены дислоцировать там системы ПВО малой дальности и самоходные артиллерийские установки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Генерал пояснил, что речь идет о радарах, батарее самоходных артиллерийских систем М-109 и системах ПВО Avenger, оснащенных ракетами ближнего радиуса действия Stinger.
Техника перейдет в распоряжение расположенного на полигоне Пабраде усиленного бронетанкового батальона США, который обслуживают порядка 500 военнослужащих.
По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, американские власти намерены закупить оружие с немецких складов, а в дальнейшем перебросить его в несколько стран.
Напомним, ранее президент Украины Зеленский призвал европейских союзников ввести бесполетную зону над Украиной.
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