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США разместили в Румынии ударные беспилотники

Автор: Анастасия Рокитна

США разместили в Румынии, на авиабазе Кимпия-Турзи, самолеты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков. Америка усиливает военное присутствие в Румынии с целью проведения разведывательных и наблюдательных миссий на поддержку операций НАТО.

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Об этом сообщается на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США.

Ударные беспилотники MQ-9 будут поддерживать концепцию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment), а также обеспечивать свободу маневрирования и будут интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.

В ВВС США также сообщили, что MQ-9 могут также принимать участие в учениях.

РБК-Украина писало, что НАТО усилит помощь Украине в черноморском регионе из-за агрессии со стороны России.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) в 2021 году на саммите Альянса. Он отметил, что такой курс Украины, закрепленный в Конституции Украины

Напомним, Североатлантический Альянс усилит меры по обеспечению защиты от биологического оружия. Такое решение принято на фоне пандемии коронавируса.

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