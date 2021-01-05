США разместили в Румынии ударные беспилотники

США разместили в Румынии, на авиабазе Кимпия-Турзи, самолеты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков. Америка усиливает военное присутствие в Румынии с целью проведения разведывательных и наблюдательных миссий на поддержку операций НАТО.
Об этом сообщается на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США.
Ударные беспилотники MQ-9 будут поддерживать концепцию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment), а также обеспечивать свободу маневрирования и будут интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.
В ВВС США также сообщили, что MQ-9 могут также принимать участие в учениях.
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