США разместили в Румынии ударные беспилотники

США разместили в Румынии, на авиабазе Кимпия-Турзи, самолеты MQ-9 Reaper и около 90 летчиков. Америка усиливает военное присутствие в Румынии с целью проведения разведывательных и наблюдательных миссий на поддержку операций НАТО.

Об этом сообщается на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США.

Ударные беспилотники MQ-9 будут поддерживать концепцию "Гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment), а также обеспечивать свободу маневрирования и будут интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.