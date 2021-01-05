США розмістили в Румунії ударні безпілотники

США розмістили в Румунії, на авіабазі Кимпія-Турзій, літаки MQ-9 Reaper і близько 90 льотчиків. Америка посилює військову присутність у Румунії з метою проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО.
Про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації Міністерства оборони США.
Ударні безпілотники MQ-9 підтримуватимуть концепцію "Гнучкого бойового застосування" (Agile Combat Employment), а також забезпечуватимуть свободу маневрування та будуть інтегруватися з об'єднаними і коаліційними силами в регіоні.
У ВПС США також повідомили, що MQ-9 можуть також брати участь у навчаннях, що забезпечують взаємодію з союзними країнами і країнами-партнерами.
Також РБК-Україна писало, що НАТО посилить допомогу Україні в чорноморському регіоні через агресію з боку Росії.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2021 році на саміті Альянсу. Він зазначив, що такий курс України, закріплений в Конституції України
Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс посилить заходи щодо забезпечення захисту від біологічної зброї. Таке рішення прийнято на тлі пандемії коронавірусу.