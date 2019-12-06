В США разбился военный вертолет Национальной гвардии

В Миннесоте (США) разбился военный вертолет американской Национальной гвардии. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает ABC News.

Упавший вертолет - это UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). На борту воздушного судна находились три человека. Известно, что вертолет исчез с радаров днем в четверг, 5 декабря, в районе озера Перл.

Также сообщается, что примерно через девять минута после взлета вертолет подал сигнал тревоги. Сейчас причины случившегося выясняются.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в воскресенье, 30 ноября, произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена, за 225 км на запад от водопада Сиу.

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Ранее в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек, находившиеся на борту самолета, среди них - три ребенка.