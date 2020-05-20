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В США на авиабазе разбился истребитель F-35A

Новости » Происшествия     20.05.2020 - 14:26
В США на авиабазе разбился истребитель F-35A
Фото: истребитель F-35A Lightning II (flickr)

Пилот истребителя успел катапультироваться

В Соединенных Штатах на авиабазе во Флориде разбился истребитель пятого поколения F-35A Lightning II. Летчик катапультировался и был госпитализирован.

Об этом сообщает командование авиабазы Эглин во Флориде.

Сообщается, что происшествия произошло поздно вечером 19 мая при заходе на посадку на авиабазу Эглин.

"Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния и дальнейшего наблюдения", - говорится в сообщении.

В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

"На момент инцидента он выполнял запланированный ночной учебный полет", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование случившегося. При этом отмечается, что никто не пострадал.

Отметим, что это не первое крушение истребителя на авиабазе Эглин за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что возле авиабазы разбился истребитель F-22. Пилоту также удалось катапультироваться.

Ранее сообщалось, что в пакистанской столице Исламабаде разбился военный самолет F-16. Авария самолета произошла в районе местного парка Шакарпариан. Истребитель принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкиистребителиавиакатастрофа
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