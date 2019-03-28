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В Казахстане погибли все члены экипажа вертолета Ми-8

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 04:00
В Казахстане погибли все члены экипажа вертолета Ми-8
Фото: вертолет (mod_gov_kz)

Президент страны поручил расследовать аварию

Ни одному члену экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Казахстане, выжить не удалось. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На своей странице в Twitter он написал, что в результате падения вертолета Ми-8 Министерства обороны страны погибли все 13 военных.

Токаев уже поручил начать расследование инцидента. Также он пообещал, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.

Вертолет Ми-8 был в составе звена из четырех боевых вертолетов, которые направлялись из города Актау в город Шымкент. В Минобороны Казахстана уже отметили одну из причин аварии - перелет проходил в темное время суток и в сложных метеорологических условий.

Напомним, ранее в Иране разбился спасательный вертолет. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

Кроме того, в Италии в коммуне Ла-тюиль в небе столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет. Погибли четыре человека.

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