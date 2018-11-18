ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть погибшие

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 09:09
В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть погибшие
Фото: авиакатастрофа в США (twitter.com / fox7austin)

В результате авиакатастрофы погибли 2 человека

В результате авиакатастрофы, которая произошла в американском городе Фредериксбург (штат Вирджиния), погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "fox austin 7".

Как сообщается, во время авиашоу истребитель времен Второй мировой войны P-51 Mustang упал на автостоянку. В результате аварии 2 человека, которые находились на борту самолета, погибли.

Представитель Национального музея Тихоокеанской войны заявил, что один из погибших был ветераном.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Айова в результате аварии одномоторного самолета Piper погибли 4 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air. По словам председателя Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом".

На борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.

Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 79, пострадали 1,2 тыс.
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь