В США разбился самолет времен Второй мировой войны, есть погибшие

Фото: авиакатастрофа в США (twitter.com / fox7austin)

В результате авиакатастрофы погибли 2 человека

В результате авиакатастрофы, которая произошла в американском городе Фредериксбург (штат Вирджиния), погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "fox austin 7".

Как сообщается, во время авиашоу истребитель времен Второй мировой войны P-51 Mustang упал на автостоянку. В результате аварии 2 человека, которые находились на борту самолета, погибли.

Представитель Национального музея Тихоокеанской войны заявил, что один из погибших был ветераном.

The @NTSB is investigating a plane crash in #Fredericksburg #Texas. The @PacWarMuseum was having their November WWII Pacific Combat Program show at the time of the plane crash. Two #veterans were onboard the vintage airplane. Photos: Glenn Kropat https://t.co/oCoFuGgINj pic.twitter.com/4J9FjrJnXl — FOX 7 Austin (@fox7austin) November 18, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Айова в результате аварии одномоторного самолета Piper погибли 4 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Lion Air. По словам председателя Национального агентства по поиску и спасению Мохаммеда Сяуги, теперь деятельность спасателей "ограничится мониторингом".

На борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.