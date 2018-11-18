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У США розбився літак часів Другої світової війни, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 09:09
У США розбився літак часів Другої світової війни, є загиблі
Фото: авіакатастрофа у США (twitter.com / fox7austin)

Внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людини

Внаслідок авіакатастрофи, яка сталася в американському місті Фредеріксбург (штат Вірджинія), загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "fox 7 austin".

Як повідомляється, під час авіашоу винищувач часів Другої світової війни P-51 Mustang впав на автостоянку. Внаслідок аварії 2 людини, які перебували на борту літака, загинули.

Представник Національного музею Тихоокеанської війни заявив, що один із загиблих був ветераном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Айова внаслідок аварії одномоторного літака Piper загинуло 4 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії припинили пошук жертв авіакатастрофи Lion Air. За словами голови Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммеда Сяуги, тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом".

На борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. 

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