В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

В американском штате Луизиана произошла авария двухместного легкомоторного самолета Pitts S-2B, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, авиакатастрофа произошла в пятницу в Новом Орлеане около 23:00 (по киевскому времени). Самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Лейкфронт.

Отмечается, что на борту самолета находились пилот-каскадер Франк Аугустус и телеведущая телеканала Fox 8 Нэнси Паркер. Паркер снимала сюжет о каскадерах и фигурах высшего пилотажа. Пилот и телеведущая погибли на месте происшествия.

Причины авиакатастрофы пока не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Танзании произошла авария легкомоторного четырехместного самолета Sling. В результате авиакатастрофы, которая произошла вскоре после вылета самолета из аэропорта Табора, погибли 2 человека. Обе жертвы были гражданами Южно-Африканской Республики.

РБК-Украина писало, что близ западного побережья Канады произошло авария небольшого гидросамолета Cessna 208. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще пятеро пострадали. Катастрофа произошла на острове Адденброк, что за 100 км от города Порт-Харди в Британской Колумбии.