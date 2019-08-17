У США розбився легкомоторний літак, є жертви

У американському штаті Луізіана сталася аварія двомісного легкомоторного літака Pitts S-2B, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, авіакатастрофа сталася у п'ятницю в Новому Орлеані близько 23:00 (за київським часом). Літак зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Лейкфронт.

Зазначається, що на борту літака перебували пілот-каскадер Франк Аугустус та телеведуча телеканалу Fox 8 Ненсі Паркер. Паркер знімала сюжет про каскадерів та фігури вищого пілотажу. Пілот та телеведуча загинули на місці події.

Причини авіакатастрофи наразі не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Танзанії сталася аварія чотиримісного легкомоторного літака Sling. В результаті авіакатастрофи, яка сталася незадовго після вильоту літака з аеропорту Табора, загинули 2 людини. Обидві жертви були громадянами Південно-Африканської Республіки.

Також РБК-Україна писало, що поблизу західного узбережжя Канади сталася аварія невеликого гідролітака Cessna 208. В результаті авіакатастрофи загинули 4 людини, ще п'ятеро постраждали. Катастрофа сталася на острові Адденброк, що за 100 км від міста Порт-Харді в Британській Колумбії.