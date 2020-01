В США разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

По предварительным данным погибли все четыре человека, которые находились на борту

В американском городе Корона, штат Калифорния, потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской пожарный департамент.

По предварительным данным, погибли все четыре человека, которые находились на борту.

Самолет разбился сразу после вылета из городского аэропорта.

Сообщается, что аэропорт был закрыт после происшествия.

An incident involving a plane crash is being conducted at the Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene.



The airport is closed

3-4 occupants in the plane

Approximately 80 gallons of fuel

Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2