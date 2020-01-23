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В США разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

Новости » В мире     23.01.2020 - 01:59
В США разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека
Иллюстративное фото (twitter.com/CoronaFireDept)

По предварительным данным погибли все четыре человека, которые находились на борту

В американском городе Корона, штат Калифорния, потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской пожарный департамент.

По предварительным данным, погибли все четыре человека, которые находились на борту.

Самолет разбился сразу после вылета из городского аэропорта.

Сообщается, что аэропорт был закрыт после происшествия.

Напомним, ранее в международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines. У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.

Как известно, 8 января 2020 года произошла авиакатастрофа в Иране. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

Тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину 19 января. Самолет с погибшими прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

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