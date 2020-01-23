У США розбився легкомоторний літак, загинули чотири людини

За попередніми даними, загинули чотири людини, які перебували на борту
В американському місті Корона, штат Каліфорнія, зазнав аварії легкомоторний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський пожежний департамент.
За попередніми даними, загинули чотири людини, які перебували на борту.
Літак розбився відразу після вильоту з міського аеропорту.
Повідомляється, що аеропорт був закритий після події.
An incident involving a plane crash is being at the conducted Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene.— Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) January 22, 2020
The airport is closed
3-4 occupants in the plane
Approximately 80 gallons of fuel
Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2
Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту Ньюварк, в Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines. У літака сталися проблеми з двигуном відразу після вильоту.
Як відомо, 8 січня 2020 року сталася авіакатастрофа в Ірані. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.
Тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну 19 січня. Літак із загиблими прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".