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У США розбився легкомоторний літак, загинули чотири людини

Новини » В світі     23.01.2020 - 01:59
У США розбився легкомоторний літак, загинули чотири людини
Ілюстративне фото (twitter.com/CoronaFireDept)

За попередніми даними, загинули чотири людини, які перебували на борту

В американському місті Корона, штат Каліфорнія, зазнав аварії легкомоторний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський пожежний департамент.

За попередніми даними, загинули чотири людини, які перебували на борту.

Літак розбився відразу після вильоту з міського аеропорту.

Повідомляється, що аеропорт був закритий після події.

Нагадаємо, раніше в міжнародному аеропорту Ньюварк, в Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines. У літака сталися проблеми з двигуном відразу після вильоту.

Як відомо, 8 січня 2020 року сталася авіакатастрофа в Ірані. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

Тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну 19 січня. Літак із загиблими прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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