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Сенат США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО

Новости » Политика    23.10.2019 - 05:41
Сенат США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Северная Македония планирует стать членом НАТО до конца года

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

По информации издания, против такого решения проголосовали только двое сенаторов, тогда как 30 конгрессменов выступили за.

"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение размера НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", - заявил председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Северная Македония планирует стать членом НАТО до конца года.

Отметим, после того, как страна официально сменила название с Македонии на Северную Македонию в феврале, страны-члены НАТО подписали с ней соглашение, дающее возможность членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, в ходе которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО идет по графику.

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