США рассматривают введение санкций против белорусских чиновников

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси. Речь идет о белорусских чиновниках, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям.

Об этом заявляет Госдепартамент США.

В сообщении осуждаются попытки выслать из страны членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также похищение Марии Колесниковой. Также высказывается возмущение насчет продолжения насилия против протестующих и растущего количества сообщений о похищениях людей.

"США вместе с партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целенаправленные санкции для повышения ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессиям в Беларуси. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности Марии Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - сказано в заявлении Госдепа.

Напомним, оппозиция Беларуси заявила о похищении Колесниковой в центре Минска. МВД Беларуси и местная милиция опровергали ее задержание. Свидетели сообщили, что женщину похитили возле Национального художественного музея.

Также, из Беларуси в Украину приехали члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Они заявили, что собираются вернуться в Беларусь.