США рассматривают введение новых санкций против России из-за Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Абрамса, Россия заплатит за свое вмешательство в дела Венесуэлы определенную цену.

В то же время, он отметил, что российский контингент в Венесуэле слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти, а нахождение российских военных в стране - скорее символический и политический жест.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с супругой Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, что Россия должна покинуть эту страну.

Отметим, Бразилия также потребовала от России вывести своих военных из Венесуэлы.

Напомним, Администрация США предупредила иностранные компании, которые действуют в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что под угрозой американских санкций они должны прекратить все сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы.