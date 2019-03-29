США розглядають запровадження нових санкцій проти Росії через Венесуелу

Сполучені Штати Америки вивчають, як відповісти на військову підтримку Росією президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і одним із варіантів відповіді можуть бути нові санкції. Про це повідомив спецпредставник США з Венесуели Елліот Абрамс, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зі слів Абрамса, Росія заплатить за своє втручання у справи Венесуели певну ціну.

Водночас він зазначив, що російський контингент у Венесуелі занадто нечисленний, щоб допомогти Мадуро утриматися при владі, а перебування російських військових в країні - швидше символічний та політичний жест.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з дружиною Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели, що Росія повинна залишити цю країну.

Зазначимо, Бразилія також зажадала від Росії вивести своїх військових із Венесуели.

Нагадаємо, Адміністрація США попередила іноземні компанії, які діють у сфері торгівлі нафтою і нафтопереробки, про те, що під загрозою американських санкцій вони повинні припинити всі операції із закупівлі цієї сировини у Венесуели.