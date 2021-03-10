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США рассматривают возможность новых санкций против "Северного потока-2", - глава Госдепа

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против "Северного потока-2". Санкции могут ввести против участников российского проекта.

Об этом говорилось на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Блинкен подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" экономически и стратегически вредит Украине и Польше, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза.

"Мы продолжаем изучать возможности для санкций в перспективе", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден также считает строительство российского газопровода "плохой идеей".

"Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно об этом говорил. Я разделяю его взгляды. Мы выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - отметил Блинкен.

"Северный поток-2" - это дополнительный газопровод, который строится между Россией и Германией в Балтийском море. Этот газопровод угрожает Украине, поскольку после его запуска, Москва может отказаться от транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

Напомним, в американском Конгрессе потребовали от Госдепа США новых санкций против "Северного потока - 2".

Ввести новые санкции против российского газопровода призывали Вашингтон и в Офисе президента Украины.

Добавим, в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине" можно узнать мнение экспертов относительно того, какими будут последствия запуска этого газопровода.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
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