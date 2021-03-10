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США розглядають можливість нових санкції проти "Північного потоку-2", - глава Держдепу

Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Санкції можуть ввести проти учасників російського проекту.

Про це йшлося на слуханнях в комітеті з закордонних справ Палати представників США.

Блінкен наголосив, що російський газопровід "Північний потік-2" економічно та стратегічно шкодить Україні та Польщі, а також порушує принципи енергетичної безпеки Євросоюзу.

"Ми продовжуємо вивчати можливості для санкцій в перспективі", - сказав він.

Держсекретар додав, що президент США Джо Байден також вважає будівництво російського газопроводу "поганою ідеєю".

"Байден вважає, що це погана ідея. Він неодноразово про це говорив. Я розділяю його погляди. Ми виступаємо проти цього. І будемо продовжувати це робити"- наголосив Блінкен.

"Північний потік-2" - це додатковий газопровід, який будується між Росією та Німеччиною у Балтійському морі. Цей газопровід загрожує Україні, оскільки після його запуску, Москва може відмовитися від транзиту газу через українську газотранспортну систему.

Нагадаємо, в американському Конгресі вимагали від Держдепу США нових санкцій проти "Північного потоку - 2".

Ввести нові санкції проти російського газопроводу закликали Вашингтон і у Офісі президента України.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" можна дізнатися думку експертів щодо того, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2Санкції
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