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В Конгрессе США потребовали от Госдепа новых санкций против "Северного потока - 2"

Новина українською → Вашингтон, Вторник 09 марта 2021 03:10
В Конгрессе США потребовали от Госдепа новых санкций против "Северного потока - 2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2.com)
Автор: Артур Родивилов

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца обратились в понедельник к госсекретарю Энтони Блинкену. Они требуют разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2".

Соответствующее письмо законодателей распространила пресс-служба комитета.

В своем послании конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена не вводит обязательные санкции против "Северного потока - 2", отвечающие требованиям действующего законодательства.

Республиканцы "просят пояснить, почему до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной со злонамеренным российским проектом газопровода "Северный поток - 2".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", - говорится в послании.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" четвертым мощным ударом России по Украине.

Кроме того, в феврале Польша и Украина совместно обратились к президенту США с просьбой помешать строительству "Северного потока-2".

В то же время в Германии завершение строительства "Северного потока-2" называют одним из приоритетов страны.

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