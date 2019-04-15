США не исключают военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле, - Помпео

Соединенные Штаты Америки рассматривают все варианты влияния на ситуацию в Венесуэле: от политического и экономического давления до потенциального применения военного компонента. Такую позицию обозначил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью CBS, отвечая на вопрос о возможном использовании американских сил для влияния на развитие событий в Венесуэле.

В частности, Помпео ответил на ремарку, что Госдеп попросил Пентагон подготовить варианты косвенного военного вмешательства для дополнительного давления на Николаса Мадуро, такие, как совместные военные учения с Колумбией или Бразилией.

"Я не буду говорить о дискуссиях, которые происходят в правительстве Соединенных Штатов. Мы дали четко понять, что все варианты находятся на столе", - отметил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что пока Штаты и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями.

"Вы видите, как политическая и дипломатическая петля затягивается вокруг шеи Мадуро", - отметил Помпео.

Он предупредил, что подобное давление будут испытывать и внешние игроки, которые поддерживают режим в Венесуэле.

"Кубинцы также должны понять, что их дальнейшая поддержка Николаса Мадуро может им дорого обойтись, и мы будем иметь подобный разговор с россиянами", - пояснил госсекретарь США.

Напомним, лидер оппозиции, временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Куба незаконно направили своих военных в Венесуэлу, поскольку их приезд не был одобрен парламентом страны.

Как писало РБК-Украина ранее, Помпео заявил, что Соединенные Штаты не выйдут из борьбы в Венесуэле.

Добавим, в начале апреля Администрация президента США Дональда Трампа снова обратилась с призывом к Российской Федерации вывести своих военнослужащих из Венесуэлы.