США рассматривают планы проведения саммита G7 в Белом доме, - Трамп

Саммит "Большой семерки" (G7) в очном формате вероятно состоится в Белом доме. При этом он добавил, что есть вероятность того, что встреча состоится в Кэмп-Дэвиде.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Fox News.

Американский президент объяснил, что ситуация вокруг пандемии COVID-19 улучшается не только в США, но и в других странах "семерки".

"Похоже, что (саммит - ред.) G7 может состояться. Мы объявим кое-что в начале следующей недели. Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме, но есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Отметим, что ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что в этом году Дональд Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения.