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Трамп предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции

Новости » Политика     20.05.2020 - 17:55
Трамп предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Она расположена в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона

В среду, 20 мая, президент США Дональд Трамп предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции Camp David. Ранее встреча была отменена из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметим, Camp David находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.

"Я рассматриваю возможность перенесения "Большой семерки" (G7) на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне, округ Колумбия, в легендарном Camp David. Другие участники также начинают возвращаться. Это было бы отличным знаком нормализации для всех", - заявил Трамп.

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни cообщал, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Вскоре президент США из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры государств "Большой семерки" пообещали приложить все усилия к скорейшей разработки вакцины против коронавируса COVID-19.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины G7Дональд Трамп
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