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США рассматривают передачу РСЗО для Украины, но решение не принято, - WP

Фото: американская установка MLRS (wikimedia.org Jamie Peters RLC)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) на данный момент рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Но без дополнительных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что решение о передаче систем РСЗО для Украины еще не принято.

"Вопрос РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается, что касается возможностей дальнего удара", - отметил он.

Предполагается, что Вашингтон все-таки передаст универсальные РСЗО, но с боеприпасами меньшей дальности. То есть, рассматривается передача реактивных снарядов, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В то же время американские системы способны бить дальнобойными ракетами на 300 километров.

Однако даже реактивные снаряды меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую мощь украинских РСЗО.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине дальнобойные ракеты, которые способны достать до российской территории.

В то же время посол Украины Оксана Маркарова уточнила, что заявление Байдена не означает вообще отказ от передачи универсальных РСЗО.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаРСЗОВойна России против Украины