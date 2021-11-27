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США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину, - WSJ

Новина українською →
США, Суббота 27 ноября 2021 15:09
США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину, - WSJ Фото: США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Они, в частности, предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующих действий:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств пво и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ). При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

Добавим, администрации президента США Джо Байдена заявили, что пытаются отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину и разрабатывают санкции против России за подобные действия.

Отметим, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ожидают последствия в случае вторжения в Украину.

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