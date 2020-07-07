В США расследуют утечку разведданных о сотрудничестве РФ с талибами

Администрация президента США Дональда Трампа начала внутреннее расследования относительно утечки разведданных о возможном сотрудничестве России с радикальным движением "Талибан". Круг подозреваемых сузили до менее 10 человек.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в Белом доме уже опросили людей, которые имеют доступ к разведданным. При этом в данном случае информация имела высокий уровень секретности.

Напомним, газета The New York Times опубликовала информацию о том, что военная разведка Российской Федерации предлагала талибам вознаграждение за нападения на военных США в Афганистане в период переговоров о перемирии. При этом утверждалось, что разведка передала данную информацию Трампу еще в начале марта 2020 года.

Позже президент США назвал обнародованную информацию "очередным вбросом".

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей Конгресса США официально вызвала госсекретаря Майкла Помпео в связи с информацией о подкупе Россией талибов для убийства американских военных в Афганистане.