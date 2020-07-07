У США розслідують витік розвідданих про співробітництво РФ з талібами

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала внутрішнє розслідування щодо витоку розвідданих про можливе співробітництво Росії з радикальним рухом "Талібан". Коло підозрюваних звузили до менш 10 чоловік.

Про це повідомляє Politico.

Наголошується, що в Білому домі вже опитали людей, які мають доступ до розвідданих. При цьому в даному випадку інформація мала високий рівень секретності.

Нагадаємо, газета The New York Times опублікувала інформацію про те, що військова розвідка Російської Федерації пропонувала талібам винагороду за напади на військових США в Афганістані в період переговорів про перемир'я. При цьому стверджувалося, що розвідка передала цю інформацію Трампу ще на початку березня 2020 року.

Пізніше президент США назвав оприлюднену інформацію "черговим вкиданням".

Також РБК-Україна писало, що Палата представників Конгресу США офіційно викликала держсекретаря Майкла Помпео у зв'язку з інформацією про підкуп Росією талібів для вбивства американських військових в Афганістані.