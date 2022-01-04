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В США расследуют причину пожаров в Колорадо: возникли по соседству с горящим сараем

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США, Вторник 04 января 2022 06:02
В США расследуют причину пожаров в Колорадо: возникли по соседству с горящим сараем Фото: в США расследуют причину пожаров в Колорадо (twitter.com/rogue_PhD)
Автор: Наталья Скороход

В Колорадо расследуют причину возникновения масштабных пожаров. Как известно, пожары уничтожили около 1000 домов и зданий, также два человека пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News

Следователи сообщили, что сузили круг своих поисков до района недалеко от Боулдера. В ближайшее время обещают опубликовать полный отчет причин возникновения пожара.

Шериф округа Боулдер Джо Пелле сообщил, что в расследовании участвовали эксперты ФБР, Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам и Лесной службы США.

По его словам, в районе Боулдера прохожий снял видео горящего сарая в день начала пожара. В настоящее время были опрошены десятки людей.

Шериф отказался сообщить подробности, которые уже известны следователям, но отметил, что пожар возник "где-то по соседству с горящим сараем".

Он заявил, что ставки огромны, поэтому не будет комментировать расследование, пока не будет готов объявить о некотором прогрессе. Полный отчет смогут предоставить через неделю или через месяц.

"Сделать все правильно, важнее, чем стремление к скорости, которое сейчас ощущают многие люди", - отметил шериф.

Как известно, в результате пожаров в Колорадо пропало двое людей. Их поиски продолжаются.

Также сообщалось, что пожары в Колорадо прекратились. Помогли снегопады.

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