ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У США розслідують причину пожеж в Колорадо: виникли по сусідству з палаючим сараєм

Новость на русском →
США, Вівторок 04 січня 2022 06:02
У США розслідують причину пожеж в Колорадо: виникли по сусідству з палаючим сараєм Фото: у США розслідують причину пожеж в Колорадо (twitter.com/rogue_PhD)
Автор: Наталья Скороход

В Колорадо розслідують причину виникнення масштабних пожеж. Як відомо, пожежі знищили близько 1000 будинків і будівель, також дві людини зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News

Слідчі повідомили, що звузили коло своїх пошуків до району недалеко від Боулдера. Найближчим часом обіцяють опублікувати повний звіт причин виникнення пожежі.

Шериф округу Боулдер Джо Пелле повідомив, що у розслідуванні брали участь експерти ФБР, Бюро з алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин і лісової служби США.

За його словами, в районі Боулдера перехожий зняв відео палаючого сараю в день початку пожежі. На теперішній час опитані десятки людей.

Шериф відмовився повідомити подробиці, які вже відомі слідчим, але зазначив, що пожежа виникла "десь по сусідству з палаючим сараєм".

Він заявив, що ставки величезні, тому не буде коментувати розслідування, поки не буде готовий оголосити про певний прогрес. Повний звіт зможуть надати через тиждень або через місяць.

"Зробити все правильно, важливіше, ніж прагнення до швидкості, яке зараз відчувають багато людей", - зазначив шериф.

Як відомо, в результаті пожеж в Колорадо пропало двоє людей. Їх пошуки тривають.

Також повідомлялося, що пожежі в Колорадо припинилися. Допомогли снігопади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа
NEWS
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
В Італії затримали українського режисера за запитом Росії. МЗС надає допомогу
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році