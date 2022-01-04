У США розслідують причину пожеж в Колорадо: виникли по сусідству з палаючим сараєм

В Колорадо розслідують причину виникнення масштабних пожеж. Як відомо, пожежі знищили близько 1000 будинків і будівель, також дві людини зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News

Слідчі повідомили, що звузили коло своїх пошуків до району недалеко від Боулдера. Найближчим часом обіцяють опублікувати повний звіт причин виникнення пожежі.

Шериф округу Боулдер Джо Пелле повідомив, що у розслідуванні брали участь експерти ФБР, Бюро з алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин і лісової служби США.

За його словами, в районі Боулдера перехожий зняв відео палаючого сараю в день початку пожежі. На теперішній час опитані десятки людей.

Шериф відмовився повідомити подробиці, які вже відомі слідчим, але зазначив, що пожежа виникла "десь по сусідству з палаючим сараєм".

Він заявив, що ставки величезні, тому не буде коментувати розслідування, поки не буде готовий оголосити про певний прогрес. Повний звіт зможуть надати через тиждень або через місяць.