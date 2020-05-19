В США расследуют отмывание Коломойским выведенных из ПриватБанка денег

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Штатах. Деньги "ПриватБанка" направлялись на покупку отелей и офисных зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование BuzzFeed.

Как отмечается в публикации, большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через лабиринт оффшорных компаний. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри. По его словам, любые проблемы, о которых сообщали банковские регуляторы, были "созданы намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность", сказал он. "Это была искусственно созданная Национальным банком дыра".

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.

По данным издания, в связи с продолжающимся расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал пост генпрокурора, и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнера.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках "текущего расследования", но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.

В течение более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и течение следующих пяти лет. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами

Напомним, в 2019 году Национализированный "ПриватБанк" подал в иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойкому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям иск в суде штата Делавэр (США). Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

Отметим, государственный ПриватБанк в октябре 2019 года выиграл в Апелляционном суде в деле о юрисдикции иска. Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.