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В США расследуют использование штабом Трампа ресурсов Белого дома

Вашингтон, Пятница 06 ноября 2020 02:36
В США расследуют использование штабом Трампа ресурсов Белого дома
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Артур Родивилов

Офис спецпрокурора США начал расследование использования администрацией Дональда Трампа ресурсов Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Спецслужбы проверят, был ли нарушен закон Хэтча.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на члена Палаты представителей США, демократа Билла Паскрелла.

По словам Паскрелла, офис ответил на его просьбу провести расследование, сообщив, что специальное подразделение определит, был ли закон Хэтча, запрещающий чиновникам делать публичные политические заявления, нарушен.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената.

Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

Напомним, Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США пока не зафиксировало доказательств иностранного вмешательства в выборы в 2020. Однако агентство продолжает следить за этим.

В ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США, заявили в организации.

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Новости Украины В мире Выборы в СШАДональд Трамп

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