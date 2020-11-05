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В агентстве по кибербезопасности США не зафиксировали вмешательства в выборы

США, Четверг 05 ноября 2020 06:18
В агентстве по кибербезопасности США не зафиксировали вмешательства в выборы
Фото: голосование в США (pexels)
Автор: РБК-Украина

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США пока не зафиксировало доказательств иностранного вмешательства в выборы в 2020. Однако агентство продолжает следить за этим.

Об этом сообщается на сайте организации.

В настоящее время в агентстве пристально следят за любыми попытками иностранных субъектов любым образом повлиять на текущий подсчет голосов и окончательные результаты выборов в США.

"После того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-нибудь иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования", - заявил директор агентства Кристофер Кребс.

Напомним, по меньшей мере в трех штатах Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов. Аналогичные иски были направлены в суды Джорджии, Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намерен добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с преимуществом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.

В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако сейчас там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден.

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