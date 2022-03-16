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В США рассказали, угрожает ли Зеленскому опасность из-за российского вторжения

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Киев, Среда 16 марта 2022 09:39
В США рассказали, угрожает ли Зеленскому опасность из-за российского вторжения Фото: временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что руководитель Кремля Владимир Путин неоднократно нарушал Женевскую конвенцию и обычаи войны. В связи с этим в США не исключают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "24 каналу".

"У нашего правительства нет иллюзий относительно того, будет ли президент Путин соблюдать правила, изложенные в Женевской конвенции или обычаи войны. Очевидно, он уже неоднократно нарушил их, когда убивал мирное население, нападал на АЭС, наводил цель на объекты гражданской инфраструктуры, в частности роддома, многоэтажки", - заявила Квин.

Она добавила, что Путин не воюет как "джентльмен" и не уважает правила, изложенные в Женевской конвенции.

"Мы обеспокоены, что Путин может прибегнуть к подобным действиям в отношении президента Зеленского или других чиновников в Украине", - подчеркнула она.

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