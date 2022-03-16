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У США розповіли, чи загрожує Зеленському небезпека через російське вторгнення

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Київ, Середа 16 березня 2022 09:39
У США розповіли, чи загрожує Зеленському небезпека через російське вторгнення Фото: тимчасово повірена в справах США в Україні Христина Квін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Тимчасово повірена в справах США в Україні Христина Квін заявила, що керівник Кремля Володимир Путін неодноразово порушував Женевську конвенцію і звичаї війни. У зв'язку з цим в США не виключають, що президенту України Володимиру Зеленському може загрожувати небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "24 каналу".

"У нашого уряду немає ілюзій щодо того, чи буде президент Путін дотримуватися правил, викладені в Женевській Конвенції або звичаї війни. Очевидно, він вже неодноразово порушив їх, коли вбивав мирне населення, нападав на АЕС, наводив ціль на об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема пологового будинку, багатоповерхівки", - заявила Квін.

Вона додала, що Путін не воює як "джентльмен" і не поважає правила, викладені в Женевській конвенції.

"Ми стурбовані, що Путін може вдатися до подібних дій щодо президента Зеленського або інших чиновників в Україні", - підкреслила вона.

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