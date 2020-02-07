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США розширили санкції проти Венесуели

Новини » Політика     07.02.2020 - 21:28
США розширили санкції проти Венесуели
Фото: будівля Мінфіну США (flickr.com)

Під санкції потрапила венесуельська авіакомпанії Conviasa

У п'ятницю, 7 лютого, Сполучені Штати ввели нові санкції проти Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Як повідомляється, санкції були введені відносно венесуельської авіакомпанії Conviasa, додавши в чорний список також її сорок літаків.

"Нелегітимний режим Мадуро покладається на венесуельську державну авіакомпанію Conviasa, яка направляє корумпованих чиновників по всьому світу для підтримки своїх антидемократичних зусиль", - заявив секретар Стівен Мнучин.

При цьому він додав, що Адміністрація Трампа не дозволить Мадуро продовжувати красти у жителів Венесуели.

"Адміністрація Трампа не дозволить Мадуро і його довіреним особам продовжувати красти у венесуельського народу і зловживати державними активами, щоб просувати свою власну корупційну і дестабілізуючу діяльність", - підкреслив Мнучин.

Зазначимо, що Conviasa є найбільшою авіакомпанією Венесуели. Попадання фізичних і юридичних осіб в американський санкційний список означає замороження їхніх активів у США, заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з ними.

Нагадаємо, США обмірковують санкції щодо "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку. За даними видання Bloomberg, санкції щодо "Роснефти" може підвищити ціни на нафту.

Крім того, Сполучені Штати готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.

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