США розширили санкції проти Венесуели

Фото: Мінфін США (flickr.com)

Вашингтон ввів санкції проти п'яти громадян Венесуели

Сполучені Штати розширили санкційний список проти Венесуели, включивши в нього п'ятьох громадян країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що таким чином США посилюють тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро.

Вашингтон визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом країни і використовує економічні санкції відносно уряду Венесуели та його державної нафтової фірми, щоб змусити Мадуро піти у відставку.

Нагадаємо, 26 жовтня США призупинили рейси в аеропорти Куби, за винятком Гавани, для запобігання отримання прибутку кубинським режимом від поїздок громадян США. Авіакомпаніям США дали 45 днів, щоб скасувати всі заплановані рейси.

18 жовтня Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Мадуро.

РБК-Україна повідомило, що 27 вересня Сполучені Штати заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.