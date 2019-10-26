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США приостанавливают авиасообщение с Кубой, кроме Гаваны

Новости » Политика    26.10.2019 - 01:28
США приостанавливают авиасообщение с Кубой, кроме Гаваны
Фото: флаг Кубы (pixabay.com)

Авиакомпаниям США дали 45 дней, чтобы отменить запланированные рейсы

Соединенные Штаты Америки приостановили рейсы в аэропорты Кубы, за исключением Гаваны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Государственного департамента, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Согласно сообщению, авиасообщение приостановлено "до последующего уведомления".

"По запросу госсекретаря США, Министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны, для предотвращения получения прибыли кубинским режимом от поездок граждан США", - заявили в Госдепе.

Авиакомпаниям США дали 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта Гаваны.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена ввести запрет на рейсы американских авиакомпаний в девять аэропортов Кубы.

Напомним, 18 октября Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

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