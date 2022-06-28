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США расширили санкции против России и запретили импорт золота

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список 70 организаций, которые имеют критическое значение для оборонно-промышленной базы России, включая корпорацию "Ростех", а также 29 физических лиц.

Кроме того, Государственный департамент США вводит санкции еще в отношении 45 юридических и 29 физических лиц. Ожидается, что новые ограничения нанесут удар по способности России разрабатывать и использовать оружие и технологии в войне против Украины.

Также сообщается, что в перечне Госдепа также есть российские воинские части, причастные к военным преступлениям в России. Визовые ограничения вводятся в отношении более 500 российских военных.

Одновременно с сегодняшними санкциями вводится запрет на импорт российского золота. Решение вступает в силу немедленно, но не касается того российского золота, которое по состоянию на сегодня находится за пределами России.

Напомним, ранее сообщалось, что помимо США эмбарго на импорт российского золота введут Британия, Канада и Япония.

В то же время Европейский союз также рассматривает возможность запрета такого импорта.

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Соединенные Штаты АмерикиСанкции против России