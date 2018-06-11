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США расширили санкции против России за кибератаки

НовостиПолитика    11.06.2018 - 18:05
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Под санкции попали пять компаний и трое граждан России

Соединенные Штаты в соответствии с законодательством 2017 года расширили санкции против России из-за ее кибердеяльности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции введены против пяти компаний:

  • петербургской фирмы "Дайвтехносервис" - за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ;
  • компании Digital Security;
  • "Квант" - за принадлежность или контроль со стороны ФСБ;
  • ERPScan - за принадлежность или контроль со стороны Digital Security;
  • Embedi - за принадлежность или контроль со стороны Digital Security.

Также под санкции попали трое граждан России: Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Как сообщают в ведомстве, примерами дестабилизирующей кибер-деятельности России являются деструктивная кибератака NotPetya и кибер-атаки против энергетической сети США.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в субботу, 9 июня, среди прочего, согласовали возможность введения дополнительных санкций в отношении России, если ее поведение этого потребует.

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, агрессия РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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