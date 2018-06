США расширили санкции против России за кибератаки

Под санкции попали пять компаний и трое граждан России

Соединенные Штаты в соответствии с законодательством 2017 года расширили санкции против России из-за ее кибердеяльности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции введены против пяти компаний:

Также под санкции попали трое граждан России: Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Как сообщают в ведомстве, примерами дестабилизирующей кибер-деятельности России являются деструктивная кибератака NotPetya и кибер-атаки против энергетической сети США.

