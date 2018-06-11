США расширили санкции против России за кибератаки

Под санкции попали пять компаний и трое граждан России

Соединенные Штаты в соответствии с законодательством 2017 года расширили санкции против России из-за ее кибердеяльности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции введены против пяти компаний:

петербургской фирмы "Дайвтехносервис" - за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ;

компании Digital Security;

"Квант" - за принадлежность или контроль со стороны ФСБ;

ERPScan - за принадлежность или контроль со стороны Digital Security;

Embedi - за принадлежность или контроль со стороны Digital Security.

Также под санкции попали трое граждан России: Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Как сообщают в ведомстве, примерами дестабилизирующей кибер-деятельности России являются деструктивная кибератака NotPetya и кибер-атаки против энергетической сети США.

JUST IN: U. S. issues more Russian sanctions related to cyber activity under 2017 law, also issues sanctions against Libyan individuals pic.twitter.com/y2NQogTRZx — Reuters U. S. News (@ReutersUS) 11 июня 2018 г.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" (G7) в субботу, 9 июня, среди прочего, согласовали возможность введения дополнительных санкций в отношении России, если ее поведение этого потребует.