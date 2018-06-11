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США розширили санкції проти Росії через кібератаки

НовиниПолітика    11.06.2018 - 18:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Під санкції потрапили п'ять компаній і троє громадян Росії

Сполучені Штати згідно із законодавством 2017 року розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Санкції запроваджено проти п'яти компаній:

  • петербурзької фірми "Дайвтехносервіс" - за надання матеріально-технічної підтримки ФСБ;
  • компанії Digital Security;
  • "Квант" - за принадлежність або контроль з боку ФСБ;
  • ERPScan - за принадлежність або контроль з боку Digital Security;
  • Embedi - за принадлежність або контроль з боку Digital Security.

Також під санкції потрапили троє громадян Росії: Володимир Каганський, якого Мінфін називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чіріков.

Як повідомляють в департаменті, прикладами дестабілізуючої кібер-діяльності Росії є деструктивна кібератака NotPetya та кібер-атаки проти енергетичної мережі США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" (G7) у суботу, 9 червня, серед іншого, погодили можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії, якщо її поведінка цього потребуватиме. 

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, агресія РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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