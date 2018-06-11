США розширили санкції проти Росії через кібератаки

Під санкції потрапили п'ять компаній і троє громадян Росії

Сполучені Штати згідно із законодавством 2017 року розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Санкції запроваджено проти п'яти компаній:

петербурзької фірми "Дайвтехносервіс" - за надання матеріально-технічної підтримки ФСБ;

компанії Digital Security;

"Квант" - за принадлежність або контроль з боку ФСБ;

ERPScan - за принадлежність або контроль з боку Digital Security;

Embedi - за принадлежність або контроль з боку Digital Security.

Також під санкції потрапили троє громадян Росії: Володимир Каганський, якого Мінфін називає власником "Дайвтехносервіса", гендиректор компанії Олександр Трибун і менеджер Олег Чіріков.

Як повідомляють в департаменті, прикладами дестабілізуючої кібер-діяльності Росії є деструктивна кібератака NotPetya та кібер-атаки проти енергетичної мережі США.

JUST IN: U.S. issues more Russian sanctions related to cyber activity under 2017 law, also issues sanctions against Libyan individuals pic.twitter.com/y2NQogTRZx — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" (G7) у суботу, 9 червня, серед іншого, погодили можливість запровадження додаткових санкцій щодо Росії, якщо її поведінка цього потребуватиме.