США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

В новый список вошли несколько юридических лиц и бизнесмен Али Баяндорян, связанный с компанией Triliance Petrochemical. Компания также включена в список попавших под санкции. Указывается, что она связана с Национальной нефтяной компанией Ирана, равно как и зарегистрированная в ОАЭ Beneathco.

Под санкции также попали и подразделения Triliance, зарегистрированные в различных странах мира.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США внес в санкционные списки бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Зариф отметил, что ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Президент Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке 7 января. Во время брифинга в Белом доме Трамп пообещал ввести мощные санкции против Ирана.