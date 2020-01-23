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США розширили санкції проти Ірану

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 21:25
США розширили санкції проти Ірану
Колаж РБК-Україна

Список доповнили кілька юридичних осіб і один бізнесмен

Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

У новий список увійшли кілька юридичних осіб і бізнесмен Алі Баяндорян, пов'язаний з компанією Triliance Petrochemical. Компанія також включена в список тих, хто потрапили під санкції. Вказується, що вона пов'язана з Національною нафтовою компанією Ірану, так само як і зареєстрована в ОАЕ Beneathco.

Під санкції також потрапили і підрозділи Triliance, зареєстровані в різних країнах світу.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США вніс до санкційні списки бригадного генерала іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хасана Шавапура.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив про значні збитки для економіки країни з-за санкцій США. Зариф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Президент Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку 7 січня. Під час брифінгу в Білому домі Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

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