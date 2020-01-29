США расширили антироссийские санкции

Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширили список антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как сообщается, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

"

Отмечается, что санкции были введены против:

















28 января Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.