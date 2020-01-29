США розширили санкції антиросійські

Під санкції потрапили вісім чоловік і одна компанія
Міністерство фінансів Сполучених Штатів у середу, 29 січня, розширили список антиросійських санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як повідомляється, Управління з контролю за іноземними активами ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.
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Наголошується, що санкції були введені проти:
28 січня Міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.